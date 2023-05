UTFPR de Apucarana abre inscrições para vaga de professor substituto

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) comunicou que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de Provas referente a uma vaga de professor substituto pra aulas de desenho de moda, no Campus de Apucarana, norte do Estado.

continua após publicidade

As inscrições ficarão abertas até o dia 11 de junho, segundo a instituição, que informou que podem ser feitas pela internet, neste link. A Prova Desempenho de Ensino será realizada no Campus Apucarana, no dia 2 de julho, e a Prova Prática, dia 3.

-LEIA MAIS: Professores cobram pagamento de reajuste do piso nacional em Jandaia

continua após publicidade

Ainda de acordo com a universidade, os requisitos para a vaga são: Graduação em Estilismo em Moda, Design de Moda, ou Moda; e Especialização na área de Arquitetura, Urbanismo e Design, ou Interdisciplinar, ou Comunicação e Informação.

Conforme a diretoria da instituição de ensino, os salários para a vaga variam de R$ 3.924,53, para especialistas, R$ 4.692,37 mestres, e R$ 6.356,02 para concorrentes que possuam doutorado.

A taxa para fazer a inscrição é de R$ 124. Maiores informações podem ser acessadas pelo site da instituição ou no próprio Campus, na Rua Marcílio Dias, 635, Apucarana – PR, fone: (43) 3162-1205 ou 3162-1206.

Siga o TNOnline no Google News