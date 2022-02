UTFPR consolida história de construção coletiva em Apucarana

Da Redação

O campus da UTFPR traz uma história de 15 anos de muito trabalho conjunto

O campus da Universidade Federal Tecnológica do Paraná (UTFPR) em Apucarana está completando 15 anos de história neste sábado (12). Nas comemorações, para além de títulos honoríficos tão frequentes nas datas especiais de aniversário das Instituições de Ensino Superior (IES), o que se percebe é um movimento de combinação entre passado e presente, de olho no futuro.

continua após publicidade .

A UTFPR em Apucarana traz no DNA de seu histórico de criação e consolidação a marca de uma construção coletiva. Nesse momento de comemoração, porém, mais do que refletir sobre seu passado, o que move direção, professores, parceiros e apoiadores é um debate com o objetivo de marcar posição sobre o presente, no sentido de problematizar e mudar a realidade socioeconômica e política de toda a região. Ao mesmo tempo, todos os envolvidos revelam a disposição de “esperançar” o futuro, através da constante busca por rotas que levem a todos para dias ainda mais promissores, de desenvolvimento sustentável, inclusão e excelência.

“Nem em nossos melhores sonhos imaginávamos, lá atrás, que 15 anos depois estaríamos nesse nível de maturidade, de sinergia com os setores produtivos, com nossas forças políticas e econômicas, não apenas da cidade, mas de toda a região, do estado, no âmbito federal e também para além das fronteiras nacionais”, diz o diretor da instituição, professor Marcelo Ferreira da Silva.

continua após publicidade .

Ele explica que são comuns entre professores e funcionários, formal e também informalmente, as já tradicionais discussões sobre expectativas e possibilidades para os próximos anos da instituição, o que significa constantes debates nos âmbitos do ensino, pesquisa, extensão, além de cultura, inovação e internacionalização. “Estamos sempre trabalhando nosso presente. Mas não deixamos de também seguir sonhando, nos desafiando em objetivos cada vez maiores, sempre orientados por nosso presente, aqui em Apucarana e região”, resume.

O campus Apucarana da UTFPR, iniciou suas atividades no dia 10 de janeiro de 2007 com a chegada dos primeiros docentes e pessoal técnico-administrativo. Mas foi oficialmente constituído no dia 12 de fevereiro de 2007, com o início das aulas e instalação oficial do campus. Começou com apenas duas turmas do curso técnico de Industrialização do Vestuário, com 70 alunos. “Hoje somos uma família com mais de 70 técnicos-administrativos, 150 professores e pouco mais de 1.900 alunos”, orgulha-se o diretor.

Além dos sete cursos de graduação, a UTFPR oferece três pós-graduações (strictu sensu), com os programas de Engenharia Química, Engenharia Ambiental, Ciência e Engenharia de Materiais e a pós-graduação (latu sensu) com a especialização em Engenharia Digital e Tecnologia BIM.

continua após publicidade .

A UTFPR oferece atualmente, no campus Apucarana, as graduações em Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Química, Engenharia Têxtil, Licenciatura em Química e Tecnologia em Design de Moda.

“Hoje somos uma instituição consolidada e tudo graças às diversas parcerias firmadas, envolvendo instituições públicas e privadas, poder público, empresas e institutos de pesquisas nacionais e internacionais, sempre criando oportunidades para a comunidade interna e externa”, resume o professor.

continua após publicidade .

CRONOLOGIA

2001 – Assinado, em agosto, convênio entre MEC, prefeitura de Apucarana e a ACIA para a construção do Centro Moda, uma escola voltada para a formação profissional no setor de confecções da cidade de Apucarana.

continua após publicidade .

2006 – Ocorre a expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica, com o início do processo de transferência para gestão do Governo Federal de um grupo de 18 escolas profissionais do país, que eram administradas por entidades comunitárias, como era o caso do Centro Moda, de Apucarana.

2006 – O Centro Moda de Apucarana é uma das 12 escolas profissionais que tiveram concluído o processo de federalização, entrando para a Rede Federal de Educação Tecnológica.

2007 – 10 de janeiro – início das atividades do campus Apucarana da UTFPR

continua após publicidade .

12 de fevereiro – Início das aulas e instalação oficial do campus

1º. Semestre letivo – Início do curso técnico integrado em Industrialização do Vestuário

2º. Semestre letivo – Início do curso Superior de Tecnologia em Design de Moda

continua após publicidade .

2009 – Início do curso Superior de Tecnologia em Processos Químicos

continua após publicidade .

2010 – Início do curso de Engenharia Têxtil

- Início do curso de Especialização em Gestão e Auditoria Ambiental

2011 – Início do Curso de Licenciatura em Química

continua após publicidade .

- Início do curso de especialização em Desenvolvimento Java

2012 – Início do Mestrado em Engenharia Ambiental

2013 – Início do Doutorado Interinstitucional em Engenharia Têxtil Brasil-Portugal (UTFPR, UEM, Universidade do Minho)

2014 – Início do curso de Engenharia Química

2015 – Início do curso de Engenharia Civil

2016 – Início do curso de Engenharia Elétrica

2017 – Comemorações de 10 anos da UTFPR em Apucarana. Lançamento do Livro “Do Sonho à Realidade”, de Alex Canziani

- Início do curso de especialização em Engenharia Digital e Tecnologia BIM

2018 – Início do curso de Engenharia de Computação

2019 – Início do curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho

- Início do programa de Mestrado em Engenharia Química