UTFPR Apucarana tem eleições para diretor de campus; Veja

Assim como acontece em todo Estado, o campus de Apucarana, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), também tem eleições para escolha do diretor-geral do campus nesta quarta-feira (12).

Os candidatos inscritos tiveram à disposição até 30 minutos, por campus, divididos igualmente entre o número de candidatos, para apresentarem suas propostas de gestão para o Colégio Eleitoral antes da abertura do regime de votação que será das 08h às 21h.

São candidatos, os professores: Marcio Roberto Ghizzo, Valquíria Aparecida dos Santos Ribeiro e Marcelo Ferreira da Silva - que vai buscar a reeleição.

Márcio é de 'Humanas' (Geógrafo), Valquíria é 'Eng. Têxtil' e Marcelo é 'Físico'. A sessão do Conselho Universitário para escola dos próximos gestores será realizada no dia 20 de maio.

O professor Rogers Caparroz é membro da comissão eleitoral paritária e coordena o pleito em Apucarana e explica como será a eleição da UTFPR. Poderão votar alunos, professores e servidores do campus.

