UTFPR Apucarana realiza primeira viagem acadêmica internacional com estudantes de Engenharia

Entre os dias 3 e 7 de novembro, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Campus Apucarana, realizou uma viagem acadêmica internacional à Argentina com uma comitiva de 40 integrantes, composta por professores e estudantes dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Engenharia de Computação. A ação teve como objetivo ampliar as oportunidades de internacionalização, promover o intercâmbio de conhecimentos e estabelecer cooperação acadêmica e científica com a Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

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A iniciativa marcou a primeira viagem acadêmica internacional do Campus Apucarana com um grupo de alunos dessa dimensão para uma instituição estrangeira. A programação na cidade de Oberá incluiu atividades de integração entre alunos e docentes das duas universidades, apresentações de pesquisas e projetos da UTFPR, troca de experiências acadêmicas e discussões sobre ações conjuntas.

A comitiva contou com a participação do diretor de Relações Empresariais e Comunitárias (DIREC) do campus, professor Fabrício Maestá Bezerra, visando alinhar as atividades dos cursos às estratégias institucionais de internacionalização da universidade. Além da agenda acadêmica, o itinerário envolveu visitas culturais às Minas de Wanda e às Ruínas Jesuíticas de San Ignacio, bem como uma visita técnica à Usina Hidrelétrica de Itaipu. O projeto contou com o auxílio financeiro do próprio campus para a viabilização da participação dos estudantes.