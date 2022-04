UTFPR Apucarana realiza 'Ideathon' nesta terça (26)

Da Redação

Estudantes, empreendedores e membros da comunidade participam da 'Ideathon - Transformando ideia em ação', nesta terça-feira (26), das 8h30 às 17h30, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Apucarana. Uma maratona produzida pelo Programa de Empreendedorismo e Inovação da UTFPR Apucarana, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná (Sebrae PR) e o Conecta Apucarana.

continua após publicidade .

"O objetivo do evento é estimular a cultura de inovação e o empreendedorismo entre os estudantes e demais participantes, por meio de uma maratona de criatividade e inovação focada em elaboração de soluções que promovam o desenvolvimento sustentável", explica Anderson de Freitas Vietro, técnico administrativo das incubadoras.

Para a atividade, de acordo com Anderson, são esperados alunos de todos os cursos da UTFPR Apucarana e estudante também de Arapongas e de Londrina. As inscrições podem ser feitas pelo formulário disponível na página do Proem Apucarana: @proem.ap.

continua após publicidade .

Confira abaixo a programação:

8h45- Inovação que leva a transformação (30 minutos)

9h15 - O que não desafia não transforma (1h00)

continua após publicidade .

10h15 - Descobrindo e traçando caminhos (1h30)

Intervalo - almoço

13h30 - Pensando fora da caixa (2h00)

continua após publicidade .

15h30 - Transformando ideia em ação (1h30)

17h00 - Encerramento