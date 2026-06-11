UTFPR Apucarana conquista 1º lugar em um dos maiores festivais de moda do Brasil
Estudantes levam o nome de Apucarana ao topo do DFB Festival 2026, principal vitrine da moda autoral brasileira
Estudantes do curso de Design de Moda da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Campus Apucarana, conquistaram o primeiro lugar no Concurso dos Novos, realizado durante o DFB Festival 2026, em Fortaleza (CE). O resultado foi anunciado na noite da última quarta-feira (10) e representa uma conquista inédita para a instituição em uma das mais importantes competições de moda autoral do país.
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A equipe venceu com a coleção Panegírico das Águas, desenvolvida especialmente para a final do concurso. O projeto foi inspirado na Praia de Iracema, um dos principais símbolos culturais de Fortaleza, e propôs um diálogo entre referências culturais do Paraná e do Ceará. A coleção abordou temas como memória, identidade, deslocamentos e trocas culturais, além de homenagear a contribuição das populações nordestinas para a formação econômica e cultural paranaense.
O trabalho foi desenvolvido pelos estudantes Duda Oliveira e Ian Cazange, responsáveis pelo styling; Luzia Marcelino e Analu Nakamura, pelo desenvolvimento dos produtos; e Gustavo Borin e Logan Martins, pela pesquisa e criação conceitual. O desfile também contou com trilha sonora original criada por Giovane de Assis, com produção musical da Imagina Beats.
Reconhecido como uma das principais vitrines da moda autoral brasileira, o DFB Festival reúne anualmente estudantes, pesquisadores, estilistas e profissionais do setor de diversas regiões do país. Em 2026, o evento acontece entre os dias 9 e 12 de junho, na Praia de Iracema, integrando as comemorações dos 300 anos de Fortaleza.
A conquista reforça o protagonismo da UTFPR Apucarana na formação de novos talentos da moda e evidencia a qualidade dos projetos desenvolvidos pelos estudantes da instituição, que passam a ganhar ainda mais visibilidade no cenário nacional.