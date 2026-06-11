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DFB 2026

UTFPR Apucarana conquista 1º lugar em um dos maiores festivais de moda do Brasil

Estudantes levam o nome de Apucarana ao topo do DFB Festival 2026, principal vitrine da moda autoral brasileira

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.06.2026, 14:26:29 Editado em 11.06.2026, 14:26:23
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UTFPR Apucarana conquista 1º lugar em um dos maiores festivais de moda do Brasil
Autor Equipe da UTFPR de Apucarana vencedora - Foto: Divulgação UTFPR

Estudantes do curso de Design de Moda da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Campus Apucarana, conquistaram o primeiro lugar no Concurso dos Novos, realizado durante o DFB Festival 2026, em Fortaleza (CE). O resultado foi anunciado na noite da última quarta-feira (10) e representa uma conquista inédita para a instituição em uma das mais importantes competições de moda autoral do país.

-LEIA MAIS: Parceria entre UTFPR e IFPR garante cursos técnicos em Apucarana ainda este ano

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A equipe venceu com a coleção Panegírico das Águas, desenvolvida especialmente para a final do concurso. O projeto foi inspirado na Praia de Iracema, um dos principais símbolos culturais de Fortaleza, e propôs um diálogo entre referências culturais do Paraná e do Ceará. A coleção abordou temas como memória, identidade, deslocamentos e trocas culturais, além de homenagear a contribuição das populações nordestinas para a formação econômica e cultural paranaense.

O trabalho foi desenvolvido pelos estudantes Duda Oliveira e Ian Cazange, responsáveis pelo styling; Luzia Marcelino e Analu Nakamura, pelo desenvolvimento dos produtos; e Gustavo Borin e Logan Martins, pela pesquisa e criação conceitual. O desfile também contou com trilha sonora original criada por Giovane de Assis, com produção musical da Imagina Beats.

Reconhecido como uma das principais vitrines da moda autoral brasileira, o DFB Festival reúne anualmente estudantes, pesquisadores, estilistas e profissionais do setor de diversas regiões do país. Em 2026, o evento acontece entre os dias 9 e 12 de junho, na Praia de Iracema, integrando as comemorações dos 300 anos de Fortaleza.

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A conquista reforça o protagonismo da UTFPR Apucarana na formação de novos talentos da moda e evidencia a qualidade dos projetos desenvolvidos pelos estudantes da instituição, que passam a ganhar ainda mais visibilidade no cenário nacional.

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Cultura brasileira design de moda DFB Festival moda autoral UTFPR
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