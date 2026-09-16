UTFPR Apucarana abre as portas para a comunidade na Mostra de Profissões 2026

Evento acontece no dia 28 de setembro, e reunirá demonstrações práticas, visitas a laboratórios e orientação de carreira para estudantes e comunidade

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) - Campus Apucarana realiza, no próximo dia 28, a UTFPR na Comunidade - Mostra de Profissões 2026. Com programação das 8h às 20h, o evento será aberto à comunidade e reunirá estudantes do ensino médio, pré-vestibulandos, professores, famílias e demais interessados em conhecer a universidade e as possibilidades de formação oferecidas pela instituição.

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Durante a Mostra, os visitantes poderão conhecer a estrutura do campus, visitar laboratórios, acompanhar demonstrações práticas, conferir projetos desenvolvidos por estudantes e conversar com professores, pesquisadores e acadêmicos. A proposta é proporcionar uma experiência que vá além da apresentação dos cursos, permitindo aos participantes conhecer, na prática, diferentes áreas de atuação profissional.

“O objetivo é aproximar a universidade pública da sociedade, permitindo que o estudante experimente o universo de cada profissão na prática antes de decidir seu futuro acadêmico”, destaca o professor Bruno de Nadai Nascimento, diretor de Graduação e Educação Profissional da UTFPR Apucarana.

Conheça os cursos da UTFPR Apucarana

A programação contemplará os sete cursos de graduação ofertados pelo campus: Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Química, Engenharia Têxtil, Licenciatura em Química e Design de Moda.

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Nos espaços destinados a cada curso, os participantes poderão conhecer características das formações, projetos acadêmicos, atividades de extensão, possibilidades de atuação profissional e informações relacionadas ao mercado de trabalho.

Universidade pública e gratuita

A UTFPR é uma universidade pública federal e oferece seus cursos de graduação gratuitamente, sem cobrança de mensalidades. A Mostra também será uma oportunidade para esclarecer dúvidas sobre as formas de ingresso na instituição, incluindo SiSU, Vestibular e outros processos seletivos.

Os visitantes poderão ainda obter informações sobre assistência estudantil, bolsas de permanência, auxílio-moradia, transporte e alimentação, além de oportunidades de participação em projetos de iniciação científica, extensão e intercâmbio internacional.

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A UTFPR na Comunidade - Mostra de Profissões 2026 será realizada no Campus Apucarana, na Rua Marcílio Dias, nº 635, Jardim Paraíso, com acesso aberto ao público das 8h às 20h.

Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp (43) 3162-1231.





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