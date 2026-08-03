UTFPR Apucarana abre as inscrições para o processo seletivo do Vestibular 2027

Tem início nesta segunda-feira, 3 de agosto, o período de inscrições para o Vestibular 2027 da UTFPR. Das 4.182 vagas, 324 são para o Campus Apucarana em sete cursos de graduação. As inscrições se encerram no dia 13 de outubro e as provas serão realizadas no dia 22 de novembro, aplicadas nas cidades de Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo.

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A taxa de inscrição é de R$ 150 e deve ser paga até o dia 14 de outubro. Candidatos com renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário-mínimo com comprovação no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), podem solicitar a isenção de pagamento desta taxa até o dia 24 de agosto.

O candidato que deseja ingressar na UTFPR poderá escolher até dois cursos distintos. Um em primeira opção e outro, em caráter facultativo, em segunda opção. Durante as inscrições, ele também deve selecionar a disciplina da prova de língua estrangeira entre as modalidades de inglês ou espanhol.

A candidatura pode ser para ampla concorrência ou por cotas. Metade das vagas são reservadas a ações afirmativas, destinadas a estudantes que fizeram todo o ensino médio na rede pública, incluindo categorias específicas para pessoas com: deficiência; renda per capita inferior a um salário-mínimo; autodeclaração como pretas, pardas, indígenas ou quilombolas.

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Cotistas com autodeclaração como pretos ou pardos devem enviar vídeo e foto, segurando documento de identidade, até 13 de outubro, conforme orientações no Portal do Candidato. A banca de heteroidentificação avaliará a veracidade da autodeclaração racial pelo critério fenotípico. Caso necessário, pode haver convocação para banca remota ou presencial adicional.

No dia 23 de outubro será publicada a relação preliminar com os nomes dos candidatos que tiveram as inscrições homologadas para este processo seletivo.

Provas no dia 22 /11

No dia 22 de novembro, os candidatos inscritos deverão se dirigir aos seus respectivos locais de prova a partir das 12h30 – horário de abertura dos portões – até às 13h30, quando se encerram as entradas com o fechamento dos portões. O comprovante de ensalamento contendo o local de aplicação da prova do Vestibular da UTFPR será divulgado no dia 16 de novembro.

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As provas terão 40 questões objetivas e uma redação, na qual deverá ser elaborado um texto dissertativo-argumentativo de 15 a 20 linhas.

Candidatos que necessitem de atendimento especial para a prova, conforme os critérios especificados no edital, devem enviar a documentação com a solicitação de atendimento até o dia 13 de outubro.

Como fazer a inscrição

As inscrições poderão ser realizadas de 03 de agosto até às 23h59 do dia 13 de outubro no portal da UTFPR, no link utfpr.edu.br/vestibular. O candidato deve ler o edital do Vestibular e o Guia Rápido do Candidato, com as informações sobre as inscrições, vagas, cursos, provas e documentação necessária.

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Sobre o Campus Apucarana

Um dos 13 campi da primeira universidade tecnológica do Brasil e situado no Norte Central do Paraná, o Campus Apucarana oferta 324 vagas nos cursos de: bacharelados em Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Química e Engenharia Têxtil; licenciatura em Química; e tecnologia em Design de Moda.

Com uma oferta 100% gratuita, a Universidade conta com programas e políticas de auxílio aos seus estudantes, por meio de editais de seleção para conceder apoios e bolsas, além de oportunidades para o desenvolvimento da carreira, extensão e inovação junto à indústria, e de mobilidade internacional.

Saiba mais: http://www.utfpr.edu.br/vestibular