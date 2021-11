Da Redação

UTFPR anuncia retorno de aulas presenciais em março

Após um ano e meio de aulas online devido à pandemia do coronavírus, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus de Apucarana, anunciou o retorno das atividades presenciais a partir do dia 3 de março de 2022.

Segundo Isabel Moretti, diretora de graduação e educação profissional do campus local, a instituição iniciou em setembro um retorno gradual com a oferta de algumas disciplinas presenciais, após pouco mais de um ano de aulas 100% remotas.

Conforme a diretora, a instituição conseguiu regularizar o calendário de modo que o ano letivo começasse efetivamente em 3 de março. Cerca de 1900 alunos irão voltar às atividades presenciais no próximo ano.

“Vamos começar o primeiro semestre do calendário acadêmico de 2022 com uma pequena porcentagem de disciplinas remotas/híbridas, mas em suma, iremos retornar ao ensino presencial. A expectativa é positiva, uma vez que a vacinação já estará completa em grande parte dos nossos estudantes. Percebemos que os docentes e discentes anseiam esse retorno”, comenta.