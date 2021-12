Da Redação

UTFPR abrirá inscrições para vagas de professores

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) informou que as inscrições para a contratação de professores ao Campus de Apucarana serão abertas na próxima segunda-feira (20).

Para o Processo Seletivo de Provas destinado à duas vagas de professores substitutos, os interessados poderão se inscrever até o dia 16 de janeiro. Uma delas é relacionada às áreas de Engenharia I e Engenharia Civil e a outra na área de Química. As inscrições podem ser feitas através do link: portal.utfpr.edu.br/concursos/substitutos/apucarana.

A prova escrita será realizada no dia 06 de fevereiro de 2022, às 09h30min, com sorteio do ponto às 8h30, no Campus Apucarana da UTFPR. A remuneração, com tempo integral de 40 horas, será de R$ 4.304,92 para quem tiver mestrado e R$ 5.831,21 para que obtiver doutorado.

Aos que realizarem o Concurso Público para o Magistério Superior, as inscrições poderão ser feitas até o dia 23 de janeiro. Uma vaga aberta é de Engenharia Civil/Engenharia Civil (A - Geral)² e a outra é de Engenharia Civil/Engenharia Civil (B - Estruturas)² . Os interessados podem se inscrever pelo link: portal.utfpr.edu.br/concursos/professores/apucarana.

A prova escrita será realizada no dia 20 de fevereiro de 2022, às 09 horas, com sorteio do ponto às 8 horas, no Campus Apucarana da UTFPR. A remuneração, para quem tem a titulação de doutorado, é de R$ 9.616,18.

Maiores informações no site portal.utfpr.edu.br/concursos/professores/apucarana ou no próprio Campus, na Rua Marcílio Dias, 635, Apucarana – PR, fone: (43) 3162-1205 ou 3162-1206.