UTFPR abre Processo Seletivo para contratação de professor; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Campus da UTFPR, na Rua Marcílio Dias, 635, Apucarana – PR

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Campus Apucarana, abre nesta quarta-feira, dia 12 de outubro, as inscrições para um Processo Seletivo de Provas, destinado à contratação de 1 (um) professor substituto.

continua após publicidade .

Os interessados na vaga, disponível na área de Matemática e subárea de Probabilidade e Estatística, podem se inscrever até o dia 07 de novembro, por meio da internet, no endereço eletrônico.

LEIA MAIS: À espera da Copa, polarização garante vendas de camisas da Seleção

continua após publicidade .

Conforme a diretoria da instituição de ensino, os salários para a vaga variam de R$ 3.600,48, para especialistas, R$ 4.304,92 mestres, e R$ 5.831,21 para concorrentes que possuam doutorado.

Aqueles que tiverem interesse na vaga precisam cumprir alguns requisitos de formação acadêmica, como:

Graduação em Matemática, ou Estatística, ou Engenharia Civil, ou Engenharia de Computação, ou Engenharia Elétrica, ou Engenharia Química, ou Engenharia Mecânica;

Especialização em Ensino de Matemática, ou na área de avaliação de Matemática/Probabilidade e Estatística;

Mestrado na área de avaliação de Matemática/Probabilidade e Estatística, ou Engenharias I, ou Engenharias II, ou Engenharias III, ou Engenharias IV.





continua após publicidade .

A Prova Escrita será realizada no dia 04 de dezembro de 2022, às 09h30min, com sorteio do ponto às 08h30min, no Campus Apucarana da UTFPR.

Maiores informações no site ou no próprio Campus, na Rua Marcílio Dias, 635, Apucarana – PR, fone: (43) 3162-1205 ou 3162-1206.

Siga o TNOnline no Google News