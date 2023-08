Usuários voltam a relatar "apagão" nos serviços da TIM em Apucarana

Moradores de Apucarana, norte do Paraná, voltaram a reclamar da falta de sinal da operadora TIM nesta segunda-feira (14). O "apagão" foi registrado na sexta-feira (11) e o problema foi resolvido no final de semana. No entanto, desde o final da manhã desta segunda-feira, o serviço da operadora começou a falhar novamente e, em algumas regiões do município, o sinal ficou totalmente fora do ar.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Morador é acordado após homem bater no portão de sua casa em Apucarana

A reportagem do TNOnline tentou entrar em contato empresa de telecomunicação, porém, não obteve resposta até o momento. Ainda não se sabe quando o sinal voltará a ficar estabilizado.



continua após publicidade

Os problemas relatados pelos usuários são tanto na internet quando no serviço de telefonia.

Siga o TNOnline no Google News