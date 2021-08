Da Redação

Usuário de drogas tenta enforcar esposa e acaba preso

Nesta quinta-feira (5), um homem, de 48 anos, foi preso após agredir a esposa e tentar enforcá-la em um bairro de Apucarana. A equipe da Polícia Militar foi acionada por vizinhos, que disseram à PM que ouviram uma briga entre um casal e ainda contaram que é comum. Porém, nesta quinta-feira (5), conforme o boletim, a mulher estava gritando "me larga".

No local, os policiais conversaram com a mulher, de 47 anos, que disse que o marido, de 48 anos, com quem está há um ano e três meses, vem usando bebida alcoólica e fumando crack, e acaba ficando agressivo. A vítima disse que nesta quinta, o homem a agarrou pelo pescoço e a enforcou, e rasgou sua blusa.

A PM, de acordo com o relatório, percebeu que a mulher também apresentava sinais de uso de drogas e estava com dificuldade de falar. Diante dos fatos e do interesse em representação por parte da vítima, foi dada voz de prisão ao homem, que foi levado para a 17ª SDP. No entanto, na delegacia, a vítima afirmou que não gostaria de representar mais contra o esposo por medo de sofrer represálias.