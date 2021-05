Usuário de drogas furta mangueira do quintal da vizinha

Continua após publicidade

Nesta quinta-feira (27), a Polícia Militar de Apucarana prendeu um homem, de 36 anos, por furto na Rua Presidente Wilson, no Jardim Iguatemi. A solicitante relatou à PM que seu vizinho é usuário de drogas e entrou em seu quintal e bateu na janela. Com medo, ainda de acordo com a mulher, ela com viu pela janela que ele estava furtando a mangueira de borracha do jardim.

De acordo com o boletim, ela saiu da casa e surpreendeu o autor, que jogou a mangueira no chão e a empurrou, fazendo com ela caísse no chão. O vizinho correu e entrou dentro de sua própria residência. No local, a PM fez contato com a mãe do autor, que relatou que ouviu a vizinha gritando e ao sair viu seu filho empurrando a solicitante e ainda afirmou que ele estava furtando a mangueira para trocar em drogas.

A PM prendeu o usuário de drogas e o encaminhou para a 17ª SDP.