Usuário de drogas furta celular da irmã, em Apucarana

O crime aconteceu na noite de terça

Uma jovem chamou a Polícia Militar (PM) de Apucarana após ter o celular furtado. A vítima afirmou que quem cometeu o crime foi o irmão dela, usuário de drogas. O crime aconteceu por volta das 19h20 desta terça-feira (28).

A PM foi até a casa da família, na Vila São Carlos. A moça contou que o irmão, de 25 anos, pediu o celular emprestado, porém, logo em seguida, saiu correndo e furtou o aparelho.

Como o rapaz é usuário de drogas, conforme a família, a PM realizou patrulhamento pela cidade, mas o irmão ladrão não foi encontrado.

Outra ocorrência:

Bebidas e dinheiro são roubados de conveniência em Apucarana

Dois ladrões, um deles armado com revólver, roubaram uma conveniência. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (29), na Avenida Santos Dumont, na região central de Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi chamada às 1h15.

O funcionário do local contou que dois homens entraram no espaço. Eles usavam máscara de proteção individual e blusas de moletom, um estava armado com um revólver cromado. Os ladrões realizaram a ameças, roubaram dinheiro do caixa, diversas bebidas e depois deixaram a conveniência.

