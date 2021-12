Da Redação

Usuário de drogas é preso após dar trabalho para PM

Um usuário de drogas, de 19 anos, foi preso nesta quarta-feira (1º), na Vila Nova, em Apucarana, após ser denunciado pela irmã, que informou aos policiais que o jovem estava transtornado tentando agredir a mãe e outros familiares. Além disso, ao ser levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana (SDP), ele quebrou uma parte do camburão e ainda tentou dar socos e chutes nos policiais.

Quando a PM chegou ao endereço, se deparou com a irmã, a mãe e o padrasto do jovem, que relataram que o autor chegou em casa transtornado e passou a discutir com a família verbalmente. Depois de alguns minutos, ele tentou agredir a mãe e ainda deu um soco no rosto do seu tio.

De acordo com o boletim, enquanto a equipe ouvia as vítimas para entender o que havia ocorrido, o rapaz saiu e correu em direção aos policiais, tentando discutir com todos.

Diante da vontade dos familiares, foi dada voz de prisão ao jovem, que foi encaminhado no camburão da viatura. Conforme os policiais, foi necessário o uso seletivo de força e de spray de pimenta. O autor foi entregue na 17ª (SDP).