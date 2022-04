Da Redação

Usuário de drogas é encontrado morto no centro de Apucarana

Um usuário de drogas, de 41 anos, foi encontrado morto na noite desta quarta-feira (16), por volta das 23h30, em uma rua da área central de Apucarana.

A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que informou que o homem estava usando cola de sapateiro e ingerindo bebida alcoólica.

De acordo com a médica do Samu, a vítima não apresentava sinais de violência. Conforme o boletim, as equipes da Polícia Civil, da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para tomar as providências cabíveis.