Usuário de drogas conhecido da PM é detido no Jardim América

O jovem foi preso na tarde desta quinta-feira (13)

Um usuário de drogas, de 18 anos, bastante conhecido da Polícia Militar (PM), de Apucarana, foi detido na tarde desta quinta-feira (13) por violência doméstica contra a mãe e o irmão. A prisão do morador do Conjunto Habitacional Sumatra ocorreu na Rua Castro Alves, no Jardim América, onde ele estava no momento em que foi localizado.

De acordo com a PM, o jovem ameaçou o irmão mais novo, quebrou copos, guarda-roupas e ainda xingou a mãe várias vezes. A prisão foi concluída como violência doméstica pelos danos materiais causados pelo usuário de drogas e também pela injúria proferidas contra a mãe e o irmão.

O jovem foi encaminhado pela equipe da PM até a 17ª Subdivisão Policial (SDP), de Apucarana, e ficará à disposição da Polícia Civil.

Ladrões armados em Apucarana

Ladrões invadiram uma residência na noite desta quarta-feira (12), na estrada rural Nova Ukrânia, em Apucarana. O morador foi rendido por homens armados com faca. A Polícia Militar (PM) foi acionada.



De acordo com o boletim de ocorrências, o morador relatou aos policiais que ao ouvir barulhos no quintal durante a noite, saiu para verificar e foi rendido por quatro homens morenos que de posse de uma faca, o renderam. Os ladrões entraram na residência e roubaram diversos equipamentos musicais, caixas de som, rádio, ferramentas e dinheiro em espécie.

