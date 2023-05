Usuário de droga é denunciado após ameaçar matar namorada com martelo

Uma mulher de 30 anos denunciou o namorado após ele invadir seu local de trabalho e a ameaçar matá-la com um martelo, em Apucarana, no norte do Paraná. A situação ocorreu na tarde de sexta-feira (26), na Rua dos Produtores, no Loteamento Orlando Bacarin. Segundo a Polícia Militar (PM), o autor de 28 anos e seria usuário de cocaína e, segundo a vítima, está sem dormir há aproximadamente três dias.

A vítima relatou à PM que o casal teve um desentendimento na quinta-feira (25) após ele suspeitar que a namorada teria sido assediada por um homem na rua. Transtornado, o agressor deu um tapa no rosto da vítima e fugiu do local. Mais tarde, ele retornou à residência dela e ameaçou matá-la com 30 tiros. O homem fugiu após a mãe da vítima intervir e ameaçar chamar a polícia.

Na sexta-feira (26), o autor voltou a ameaçar a vítima, mas desta vez por telefone. Mais tarde, ele apareceu no local de trabalho da moça, quebrou diversos objetos do local e, na sequência, ameaçou a vítima com um martelo.

Diante das ameaças e de tamanha violência, a mulher decidiu registrar um boletim de ocorrência. A polícia esteve no local, no entanto, até a publicação desta reportagem, o autor não havia sido preso.

