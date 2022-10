Uso de personagem bêbado representando Apucarana gera reação negativa

Da Redação

A escolha de um personagem famoso moralmente controverso como garoto-propaganda da Prefeitura de Apucarana está gerando polêmica na cidade e promete ter desdobramentos nos próximos dias. Em reportagem veiculada no último final de semana em jornal de circulação estadual, a administração apresentou o Edibar, personagem do cartunista apucaranense Lúcio, como representante oficial do município nas redes sociais. No texto, o município cogita até a possibilidade de construir uma estátua para o personagem, que é machista e alcoólatra, o que desagradou vereadores, igrejas, o movimento feminista e outros segmentos organizados.

Criado em 2001, Edibar é famoso em tirinhas de jornais e também na internet. Sem nenhuma moral, o personagem tem como marcas registradas o alcoolismo, o machismo e a misoginia. Em muitas de suas tiras, as mulheres são ridicularizadas. A esposa Edimunda é alvo frequente de traições, enquanto a sogra Ana Conda é retratada de forma pejorativa. O próprio cartunista apresenta Edibar como “O Escrotáceo”, que pode ser traduzido como alguém imoral, mesquinho e também desonesto.

O fiel escudeiro de Edibar é o Zé Manguaça e o cão de estimação é conhecido por Gole. O cenário da maioria das tiras são bares ou festas regadas a bebidas alcoólicas. Em muitas vezes, o personagem aparece dirigindo bêbado, entre outros flagrantes de desrespeito às leis e de mau exemplo, especialmente para as crianças.

O vereador Moisés Tavares Domingos (Cidadania), que também é publicitário, disse que pretende protocolar requerimento na Câmara de Vereadores nesta terça-feira (25), pedindo imediata retratação e revisão da decisão anunciada na reportagem, sobre o uso do personagem como garoto-propaganda da cidade. “É uma escolha extremamente infeliz, um verdadeiro tiro no pé. É um desrespeito com as instituições que fazem um trabalho sério de combate a essa doença e um deboche às pessoas e às famílias que lutam contra a doença dentro de casa”, afirma o vereador.

Para Moisés, a escolha do personagem também é um equívoco do ponto de vista comunicacional. “Um mascote é um personagem que representa uma pessoa, uma instituição”, ensina, ressaltando que essa representação ocorreria a partir de características destacadas dessa pessoa ou instituição representada. “Quero acreditar que Apucarana não possa ser representada por um mascote conhecido como bêbado desbocado, como o Edibar é apresentado na reportagem”, arremata o vereador.

O vereador ainda destaca o contrassenso que seria a prefeitura usar esse personagem como garoto propaganda, sendo a própria prefeitura, um órgão público que tem, entre suas obrigações, promover ações na área de saúde para os cidadãos. “Como um personagem desse pode ajudar no trabalho de educação? Como levar um personagem desses até nossas crianças e adolescentes?”, pergunta-se o vereador, como forma de reforçar a crítica à escolha. “Isso precisa de imediata retratação pública. A prefeitura não pode brincar com tema tão importante e tão sério como a saúde pública”.

Outro vereador, o advogado Lucas Leugi (Progressistas) diz que a escolha “só pode ser uma chacota”. “Não posso dizer nada sobre o artista que criou o personagem. O Lúcio é um artista de renome, um talento local. Precisamos incentivar e apoiar nossos artistas”. Porém, o vereador se mostra também indignado com a escolha do personagem Edibar para retratar Apucarana.

“É uma vergonha para Apucarana”, diz. Leugi avalia que a cidade tem muitas outras opções que poderiam ser escolhidas como símbolo de suas tradições e características sócio-econômicas.

“Certamente, temos outras coisas mais importantes para representar nossa cidade, nossa gente. Vejo isso até como chacota”, afirma. Para ele, Edibar seria uma alusão negativa. “Vejo com muita preocupação o estímulo ao alcoolismo, uma doença tão grave”, diz.

Os dois vereadores fazem questão também de explicar que não fazem críticas ao artista, criador do personagem. “O problema não está em quem criou o personagem. O problema está em quem contratou e anuncia o personagem como garoto propaganda da cidade”, diz Leugi.

Ele e Moisés afirmam, ainda, que se a intenção era privilegiar o artista local, ele deveria ser chamado e orientado a construir um personagem que de fato representasse a sociedade apucaranense. “Ele (Lúcio) e muitos outros artistas locais teriam plenas condições de construir um personagem que melhor representasse nossa gente”, diz Moisés.

Militante do movimento feminista em Apucarana, Alana Passos contesta a escolha. “É um personagem escroto. Acho a escolha péssima. Apucarana poderia adotar tantos bons exemplos culturais ou até mesmo de mulheres empoderadas, mas opta pelo Edibar, que representa o pior aspecto da sociedade atual”, afirma.

Segundo Alana, o personagem é o retrato de uma parcela grande da população de Apucarana, que ainda age de forma preconceituosa, principalmente com as mulheres. “Infelizmente, o Edibar representa o pensamento de muita gente na cidade. É triste, porque poderíamos pensar em algo mais positivo, voltado para o coletivo, que trouxesse esperança”, completa.

O pastor Sebastião Vieira, da 1ª Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ), de Apucarana, e presidente do Conselho de Ministros Evangélicos de Apucarana e Região (CMEAr) explica que seu posicionamento sobre o assunto não poderia ser individual. Ele anunciou que pretende levar o caso para o conselho, convocando uma reunião com a diretoria para discutir o tema, e apresentar, nos próximos dias, um posicionamento oficial.

Procurada, a Prefeitura preferiu não se manifestar.

