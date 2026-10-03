Urnas eletrônicas são transportadas para locais de votação em Apucarana

Equipamentos começaram a ser distribuídos pelos Correios na manhã deste sábado (3), véspera da eleição

As urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições deste domingo (4) começaram a ser transportadas para os locais de votação de Apucarana (PR) na manhã deste sábado (3). A distribuição dos equipamentos, retirada do Fórum Eleitoral do município a partir das 7h, é realizada pelos Correios, seguindo uma logística definida pelo Cartório Eleitoral em conjunto com as autoridades de segurança. Elas serão recebidas pelos responsáveis pelos prédios que funcionarão como seções eleitorais.

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De acordo com a chefe do Cartório Eleitoral de Apucarana, Andrea Silva Milanin, o transporte conta com acompanhamento das forças de segurança. A medida foi definida durante reunião entre o juiz eleitoral e os órgãos responsáveis pela segurança no município.

Nos locais de votação, os administradores dos prédios ficam responsáveis pelo recebimento dos equipamentos e por uma conferência inicial, verificando informações como a seção eleitoral e o horário.

Apesar de as urnas já estarem carregadas com os dados necessários para a eleição, os equipamentos possuem mecanismos de segurança que impedem o início antecipado da votação. Segundo Andrea, a urna é acionada pelos mesários no domingo pela manhã para a impressão da zerésima, documento que comprova que não há votos registrados antes do início da votação.

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O lacre principal de segurança permanece intacto durante todo o processo e só é rompido após o encerramento da votação, quando os resultados são gravados na mídia destinada à apuração.

Equipamentos

Apucarana utilizará urnas do modelo 2022, considerado pelo Cartório Eleitoral o equipamento mais moderno adquirido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para uso no município. Entre as características estão maior agilidade no processamento e baterias aprimoradas.

Mesmo com a preparação dos equipamentos, o Cartório Eleitoral mantém um plano de contingência para eventuais problemas durante a votação. Ao todo, 13 urnas de contingência estarão disponíveis para substituição caso alguma máquina apresente falha.

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Se uma troca for necessária, o cartório será acionado e um técnico será encaminhado ao local de votação para realizar o procedimento.

A distribuição deste sábado encerra uma das etapas de preparação para a eleição em Apucarana. Com as urnas já nos locais de votação, a estrutura fica preparada para a abertura das seções eleitorais neste domingo.