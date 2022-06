Urgente: tentativa de homicídio é registrada em Apucarana

Da Redação

Uma tentativa de homicídio foi registrada em Apucarana. Um homem, de 43 anos, foi esfaqueado na Avenida América, no Jardim América, na zona norte da cidade, no final da manhã desta quarta-feira (22). Os Bombeiros socorreram a vítima que foi levada em estado grave para o Hospital da Providência. A Polícia Militar (PM) tenta encontrar o autor do crime.

Conforme apurou a reportagem, facadas atingiram o tórax e braço, e o homem também sofreu ferimentos na cabeça. O agressor, que já foi identificado, teria 50 anos e fugiu do local.

A PM realiza buscas pelo bairro. O crime aconteceu próximo de um bar. A ocorrência chamou a atenção de quem vive no bairro. E a violência, em plena luz do dia, assustou os moradores. Em breve mais informações.

