Urgente: motorista morre após bater contra caminhão em Apucarana

Um grave acidente provocou a morte de uma pessoa após colisão entre carro e caminhão em Apucarana, norte do Paraná. A colisão aconteceu por volta das 19h30 desta terça-feira e mobilizou equipes dos Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O carro, modelo Celta, seguia sentido Curitiba e o caminhão para Apucarana quando aconteceu a colisão frontal na Avenida Minas Gerais, próximo do Núcleo Adriano Correia.

O motorista do carro, um homem, que estava sozinho no carro, ficou preso nas ferragens. Os socorristas realizaram o resgate, porém, ele não resistiu e morreu no local. O celta ficou completamente destruído.

O homem estava sozinho no carro. O trânsito, sentido Apucarana chegou a ser bloqueado para o atendimento. O condutor do caminhão, a princípio, não ficou ferido.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado. Em breve, mais informações.

