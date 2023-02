Urgente: corpo é encontrado no Lago Jaboti em Apucarana; veja

Da Redação

Um corpo foi encontrado no Lago Jaboti em Apucarana, no norte do Paraná. Um pedestre que caminhava pela localidade chamou a Polícia Militar (PM) e os Bombeiros, por volta das 15h45 desta quarta-feira (15). É o segundo cadáver localizado na cidade.

Os Bombeiros realizaram a retirada do corpo, um homem. No gramado, próximo da margem do lago, foi encontrado uma carteira, que pode ser da pessoa encontrada morta. O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil foram chamados.

Família confirma identidade de homem encontrado morto no Schmidt

O corpo de um homem foi encontrado no Lago Schmidt, localizado na região Norte de Apucarana, na manhã desta quarta-feira (15). Pessoas que passavam pelo local perceberam que havia um corpo boiando e acionaram o Corpo de Bombeiros.

De acordo com o Subtenente Leal, familiares que procuram por um idoso, desaparecido desde a última segunda-feira (13) em Apucarana, teriam relatado à equipe do Corpo de Bombeiros que reconheceram o corpo como sendo do parente.

A identificação foi confirmada pela filha da vítima Sodreia da Silva. Segundo ela, o pai, Joaquim Pereira da Silva de 75 anos, seria o homem encontrado no Lago Schmidt nesta manhã.

