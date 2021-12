Da Redação

Atenção: A Polícia Militar (PM) de Apucarana atendeu uma grave ocorrência. No final da manhã desta quinta-feira (23), o corpo de uma pessoa foi encontrado carbonizado, na região do Parque da Raposa, aos fundos do Residencial Dom Ângelo.

continua após publicidade .

Ao lado do cadáver tinha ossos que seriam de um cachorro, também carbonizado. Um rapaz que recolhe recicláveis passava pelo local, encontrou uma bota e logo levou um susto. Viu o corpo queimado.

O rapaz pediu por ajuda e a PM foi chamada. A Polícia Civil e o Instituo Médico Legal também atenderam a ocorrência. O Instituto de Criminalística realizou a perícia do local.

continua após publicidade .

De acordo com o Tenente Ricardo, da PM, o corpo estava quase 100% carbonizado. O investigador da Polícia Civil, Claudio Pará, informou que não é possível saber se a vítima é mulher ou homem. "O corpo estava na região de mata, não para saber se é homem ou mulher por causa do estado que ficou o corpo, todo carbonizado. Vamos agora abrir um inquérito para apurar a causa da morte, descobrir como essa pessoa morreu e quem é, vamos aguardar os laudos da perícia", explica.

ASSISTA A TRANSMISSÃO AO VIVO:



Urgente: corpo carbonizado é encontrado em Apucarana; veja - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .

ASSISTA A ENTREVISTA COM O INVESTIGADOR

Urgente: corpo carbonizado é encontrado em Apucarana; veja - Vídeo por: Reprodução