UPA de Apucarana registra sobrecarga de 44% nos atendimentos

Média de atendimento fechou 2022 em 400 pessoas por dia na UPA de Apucarana

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Apucarana, atendeu 48.465 pessoas no último quadrimestre de 2022, segundo balanço divulgado pela Autarquia Municipal de Saúde (AMS) e apresentado durante prestação de contas na Câmara de Vereadores nesta semana. O número representa uma média de 403 pacientes por dia. A capacidade de atendimento da UPA, no entanto, é de 280 atendimentos diários. Assim, a unidade registrou sobrecarga de 44% em setembro, outubro, novembro e dezembro do ano passado.



Erlam Robison Bosso, diretor-administrativo da UPA de Apucarana, afirma que o último quadrimestre do ano nem chega a ser o mais movimentado no local. No segundo quadrimestre (maio, junho, julho e agosto), que abrange o período do inverno, a procura é ainda maior, com média diária de 450 atendimentos. São pessoas que procuraram atendimento por conta das doenças respiratórias típicas da estação.

A falta de conhecimento sobre a real finalidade da UPA, segundo Erlam, gera essa sobrecarga que, muitas vezes, dificulta o atendimento e afeta a qualidade do serviço prestado. “Cerca de 90% dos nossos atendimentos ainda são de consultas eletivas, ou seja, não são de urgência e emergência. São casos nos quais as pessoas deveriam procurar as unidades básicas de saúde mais próximas de suas casas”, afirma o diretor-administrativo.

Muitas pessoas, segundo ele, procuram a UPA em casos de gripe, tosse, dor de garganta, problemas de saúde crônicos ou para solicitar receitas de uso contínuo, entre outras situações que são de competência das UBS’s.

“É preciso conscientizar as pessoas sobre a verdadeira finalidade da UPA, que é atender casos urgentes”, reforça, citando como exemplo, fraturas, suturas, cólicas renais, pressão alta, febre alta, problemas cardíacos e neurológicos, entre outros casos que impliquem sofrimento intenso ou riscos iminentes, com necessidade de tratamento médico imediato.

Segundo ele, a UPA conta atualmente com cinco médicos, no mínimo, atendendo diariamente das 7h às 19h, quatro das 19h à meia-noite e dois da meia-noite às 7 horas. “Seria um número mais do que suficiente caso a finalidade de atendimento de urgência e emergência fosse seguida à risca”, pontua.

Erlam assinala que a construção do Pronto Atendimento Municipal (PAM) no Jardim Ponta Grossa, que está em fase de licitação, será importante para desafogar a UPA. AP

Pacientes de outros municípios



Dos 48.465 pacientes atendidos entre setembro e dezembro de 2022 na UPA de Apucarana, 36.896 foram de pacientes adultos e 11.569 pediátricos. O maior número é de Apucarana (45.380), mas foram atendidos também pacientes de dezenas de outros municípios, inclusive de vários estados. São pessoas que estão a passeio ou de passagem pelo município e precisaram de socorro médico.

Entre as cidades com moradores com mais atendimentos na UPA de Apucarana estão Cambira (675), Califórnia (614), Marilândia do Sul (232), Rio Bom (182), Novo Itacolomi (143), Mauá da Serra (140) e Arapongas (125). De outros municípios são 974 pessoas. Dessas cidades, apenas Califórnia, Marilândia do Sul, Rio Bom e Novo Itacolomi estão credenciadas para serem atendidas na unidade de Apucarana.

De acordo com o protocolo de atendimento (denominado Manchester), ao dar entrada na UPA toda pessoa passa de imediato por uma triagem, quando profissionais capacitados realizam a avaliação. No entanto, a prioridade será sempre para os casos mais graves, segundo uma classificação de risco. O atendimento não é por ordem de chegada, mas sim pela situação de urgência e emergência de cada caso.

