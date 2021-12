Da Redação

O motorista de um Uno perdeu o freio do veículo na manhã desta sexta-feira (17), em Apucarana, bateu de frente com um Fiat Fiorino e acabou colidindo também contra um muro. O acidente aconteceu na Rua Liberato de Souza Sardinha, cruzamento com a Rua Marcílio Dias, na região do Jardim Tibagi.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi chamado. Testemunhas contaram que o Uno atravessou direto a rua e o susto foi grande. No carro estavam o motorista e uma criança, adequadamente na cadeirinha, e não sofreram ferimentos.

Já o motorista da Fiorino, ficou ferido, foi socorrido pelo Samu e levado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Veja o vídeo:

Uno perde freio, bate em Fiorino e atinge muro em Apucarana - Vídeo por: Reprodução