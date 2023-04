Uno é furtado no centro de Apucarana; saiba mais

Da Redação

A PM foi chamada na tarde de quarta

Um carro modelo Uno Mille placas CXG0679 branco foi furtado na tarde desta quarta-feira (26). O veículo estava estacionado no centro de Apucarana e a Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 13h41.

O dono do Uno contou que estacionou por volta das 9h30 na Rua Galdino Gluck Junior e ao retornar, por volta das 11h, percebeu o crime. A PM registrou a ocorrência e orientou a vítima.

Até o momento, o carro não foi encontrado.

Na tarde de terça-feira (25), um carro modelo VW Santana prata foi furtado no centro de Apucarana. O veículo estava estacionado na Rua Dr Oswaldo Cruz. O proprietário do carro contou que deixou o Santana no local por volta das 12h45, ao retornar, às 17h30, percebeu o crime. O veículo placas GSE-6886 ainda não foi encontrado.

