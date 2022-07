Universidades do oeste do PR dominam o taekwondo dos JUPS

Da Redação

A primeira modalidade a encerrar sua participação nos 61° JogosUniversitários do Paraná (JUPS) foi o taekwondo. As disputas aconteceram no Ginásio do Sesc em Apucarana, neste sábado (16), e os vencedores foram conhecidos na primeira manhã de combates. Pisaram no tatame atletas do Centro Universitário FAG e da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), ambas de Cascavel, e da Universidade Federal do Paraná (UFPR), de Curitiba.

A classificação final apontou a força das instituições de ensino superior do oeste paranaense na modalidade. A FAG garantiu o primeiro lugar, enquanto a Unioeste ficou em segundo lugar no masculino. O pódio foi completado pela Unicentro, de Guarapuava. No feminino houve troca no degrau mais alto. A Unioeste, levou o ouro, seguido pela FAG, com a UFPR Curitiba ficando com o bronze.

A classificação geral veio a partir dos confrontos do sábado (16). Pelo feminino, o pódio da categoria até 67 quilos foi formado por Sara Wengrat, da FAG, em primeiro, e Beatriz Rebelo, da UFPR, em segundo. Para as atletas até 57 quilos o ouro ficou com Emily Clara Aguiar, da Unioeste. Na mais de 67 KG o degrau mais alto foi garantido por Jaqueline da Silva, também da Unioeste.

Já no masculino até 80 quilos, Fábio Junior da Silva (FAG) e Gabriel Tadioto de Oliveira (Unioeste) levaram o ouro e a prata respectivamente. No mesmo naipe, para atletas acima de 80 KG, Lennon Holler (FAG) garantiu o lugar mais alto do pódio seguido por Daniel Porfírio, da Unicentro. O terceiro ouro, desta vez para até 68 KG, foi para Artur Bueno, da Unioeste.

Os 61° Jogos Universitários do Paraná (JUPS) são uma realização do Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral do Esporte. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Apucarana e da Federação Paranaense do Desporto Universitário (FPDU).

