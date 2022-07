Universidades de Maringá dominam pódio do judô nos JUP's

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Foram encerradas na manhã deste domingo (17), as disputas do torneio de judô na fase estadual dos Jogos Universitários do Paraná (JUPS) que estão acontecendo na cidade de Apucarana. Dividas em 10 categorias, as lutas aconteceram nas dependências do Clube 28 de Janeiro e tiveram domínio das universidades de Maringá.

continua após publicidade .

Na pontuação geral, a UNICESUMAR garantiu o título somando 51 pontos. Também de Maringá, a UEM ficou com o vice-campeonato, alcançando 25,5 pontos. A Universidade Estadual de Londrina (UEL) fechou o pódio na 3ª colocação com 15 pontos.

Nas disputas do feminino, a UNICESUMAR garantiu títulos em 7 das 9 categorias. Já no masculino, o domínio foi maior ainda, com 8 títulos entre os 9 disputados. A UEM conquistou dois títulos, dois vices e dois terceiros lugares no feminino e também marcou presença com três vices, um título e três terceiros lugares no masculino.

continua após publicidade .

Para o presidente da Federação Paranaense de Judô, Helder Faggion, as disputas em Apucarana superaram as expectativas. “Estamos orgulhosos em presenciar os JUPS. Percebemos o quanto o judô paranaense vem evoluindo, tanto no nível técnico, quanto na parte de organização. Acompanhamos todas as lutas e cada vez mais entendo a importância das parcerias, não somente com o governo do estado, como também com a Federação Paranaense de Desporto Universitário”, ressaltou o presidente.

Os Jogos Universitários do Paraná são uma realização do Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral do Esporte. O evento conta com a parceria da Federação Paranaense de Desporto Universitário (FPDU) e Prefeitura Municipal de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News