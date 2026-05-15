Unindo fotos antigas e IA, "Apucarana Cidade Oculta" ganha nova exibição neste domingo (17)







O filme "Apucarana Cidade Oculta", do diretor Semi Salomão, ganha uma segunda sessão neste domingo (17), às 20 horas, no Cine Teatro Fênix. A entrada é gratuita e os convites estão disponíveis para retirada na bilheteria do cinema. O cineasta conta que usou um celular e também inteligência artificial (IA) para contar a história, que apresenta figuras marcantes do município e projeta uma Apucarana futurística. Veja acima



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O filme "Apucarana Cidade Oculta", que combina memória familiar e fatos históricos, estreou em 25 de abril também no Cine Teatro Fênix, com lotação máxima.



No dia 29 de maio, a produção será exibida em Curitiba, na Cinemateca, a partir das 18 horas. A apresentação, que também terá entrada franca, fará parte da programação do Pinhatella Mostra de Cinema Paranaense.

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Desenvolvido ao longo de três anos, o longa-metragem não é um filme tradicional. A narrativa percorre Apucarana entre as décadas de 1930 e 1970, misturando fatos históricos, diários pessoais e tecnologia. O roteiro foi construído a partir de ampla pesquisa bibliográfica e dos diários do avô do diretor, Semi Salomão, e atuou como delegado na cidade.

"Ele (avô) escrevia de próprio punho e tinha uma coisa já muito instintiva dele próprio de documentar fatos da vida. Esses fatos pessoais se misturaram com fatos históricos da cidade. Ele foi uma testemunha ocular de tudo isso e eu não quis apenas replicar o que ele escrevia", assinala o diretor.





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Coronel Elídio Stabile é um personagem histórico que aparece no filme - Foto: Divulgação Coronel Elídio Stabile é um personagem histórico que aparece no filme - Foto: Divulgação

O filme retrata episódios marcantes do município, como a construção da Catedral Nossa Senhora de Lourdes e a histórica queda da caixa d'água, além de homenagear pioneiros fundamentais para o desenvolvimento local. Estão na tela figuras como Talita Bresolin, que morreu em um acidente de trânsito. Por outro lado, o filme projeta Apucarana no futuro, com direito a capivaras humanoides.



O grande destaque técnico da obra é a convergência entre passado e inovação. O cineasta revelou que cerca de 90% do filme foi gravado utilizando um aparelho celular, apoiado por inteligência artificial para o refinamento do material. A tecnologia foi usada para remasterizar o áudio das captações simples, recriar ângulos de câmera sem a necessidade de refilmagens e, principalmente, dar vida a fotografias antigas. Cruzando fotos, os textos dos diários e gravações de voz da década de 1960 em fitas cassete, a IA conseguiu recriar a voz, os trejeitos e a personalidade do avô do diretor de forma realista.

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"E tudo isso foi trazido à vida usando essas ferramentas sofisticadas de inteligência artificial. Eu tive muito cuidado na questão das fotos da cidade. Eu queria trazer a Apucarana verdadeira do passado", pontua.





Padre Severino Cerutti também surge em cena - Foto: Divulgação Padre Severino Cerutti também surge em cena - Foto: Divulgação

Apesar de o nome sugerir uma atmosfera de suspense ou terror, Salomão esclarece que a "cidade oculta" faz referência aos detalhes urbanos que passam despercebidos pela população na correria do cotidiano. Um dos exemplos explorados no filme é a arquitetura da biblioteca pública municipal, que foi projetada para se assemelhar a um livro aberto com ilustrações. A proposta da obra é justamente despertar um novo olhar no espectador, transformando a experiência de cinema em um convite à observação da própria história.



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"Esse é um tipo de filme que exige que você preste atenção, porque ele fornece muitos detalhes. A cada cena existe um detalhe e um símbolo. Trabalhei muito com a geometria sagrada no filme também, formas geométricas que o próprio símbolo já diz em alguma coisa. Então, o filme é ligado a muitas camadas de conhecimento do próprio ser humano, muitas camadas de autoconhecimento e de conhecer a si mesmo, de você prestar atenção, porque o objetivo da arte é ser um espelho da vida. Então, você vai estar assistindo ao filme, mas você vai estar se vendo ali, porque ele vai estar refletindo seus pensamentos, suas memórias e suas vivências de vida. Então, o filme trabalha com múltiplas camadas", completa.

Veja fotos do filme





1 de 26 Divulgação Foto: Capivaras humanoides Autor: Divulgação

2 de 26 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

3 de 26 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

4 de 26 Divulgação Foto: Mauricio Machado como Corrêa Azambuja. Autor: Divulgação

5 de 26 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

6 de 26 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

7 de 26 Divulgação Foto: Semi Salomão, Autor: Divulgação

8 de 26 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

9 de 26 Divulgação Foto: Pioneiros. Autor: Divulgação

10 de 26 Divulgação Foto: Padre Severino Cerutti. Autor: Divulgação

11 de 26 Divulgação Foto: Escultor Angelo Franco Perez. Autor: Divulgação

12 de 26 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

13 de 26 Divulgação Foto: Louan Brasileiro como Nauro Akamã. Autor: Divulgação

14 de 26 Divulgação Foto: Lago Jaboti na cidade oculta. Autor: Divulgação

15 de 26 Divulgação Foto: José Salomão Autor: Divulgação

16 de 26 Divulgação Foto: Heloisa Miquelão como Ana. Autor: Divulgação

17 de 26 Divulgação Foto: Gravador do avô do Semi Salomão Autor: Divulgação

18 de 26 Divulgação Foto: Fernão Dias. Autor: Divulgação

19 de 26 Divulgação Foto: Família Salomão. Autor: Divulgação

20 de 26 Divulgação Foto: Elton Silva como Raposa Autor: Divulgação

21 de 26 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

22 de 26 Divulgação Foto: Delegado Semi Salomão, o avô. Autor: Divulgação

23 de 26 Divulgação Foto: Coronel Elídio Stabile. Autor: Divulgação

24 de 26 Divulgação Foto: Autor: Divulgação

25 de 26 Divulgação Foto: Capivaras humanoides Autor: Divulgação

26 de 26 Divulgação Foto: Talita Bresolin. Autor: Divulgação





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