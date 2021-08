Unimed Apucarana suspende atendimentos; entenda

Da Redação

A Unimed Apucarana informou nesta sexta-feira (20), que devido ao rompimento da caixa d'água na quinta-feira (19), o atendimento presencial está suspenso, porém, é possível realizar a liberação de procedimentos através do aplicativo da unidade. Confira a nota:

continua após publicidade .

Apesar do imprevisto do alagamento da sede, ocorrido no dia 19/08, informamos que a liberação de procedimentos está operando através dos seguintes canais:

· Aplicativo Unimed Cliente PR:

continua após publicidade .

· E-mail: relacionamento@unimedapucarana.coop.br

O atendimento presencial está suspenso e sem data prevista para retorno, tanto para o atendimento ao cliente quanto nos serviços da Clínica Unimed: Consultas Médicas, Nutrição, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Fonoaudiologia e Clínica de Vacinas.

Para mais informações, acesse os canais oficiais de atendimento:

continua após publicidade .

· WhatsApp: (43) 3420 8600

· Telefones: (43) 3420 8500 (43) 3472 7500

Saiba como baixar o App Unimed Clientes PR e solicitar a liberação de guias:

continua após publicidade .

Passo 1: Onde encontrar o APP?

fonte: Reprodução

continua após publicidade .

O Aplicativo Unimed Cliente PR está disponível de forma gratuita no APP Store e no Google Play. Selecione a sua loja e faça o download:

APP Store

Google Play

continua após publicidade .

Passo 2: Como se registrar?

1. Na tela inicial, aperte no botão "Criar conta";

2. Na tela seguinte, insira o seu CPF;

continua após publicidade .

3. Na terceira tela, selecione “0151 – UNIMED APUCARANA”;

4. Na tela seguinte, o sistema carregará o número do seu cartão e basta você preencher a data de seu nascimento;

5. Como última etapa, insira um e-mail e defina uma senha.

Passo 3: Como liberar uma guia?