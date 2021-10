Da Redação

Unimed Apucarana realiza Curso de Gestantes gratuito

A Unimed Apucarana está com inscrições abertas para a 32ª edição do Curso de Gestantes. A capacitação acontecerá de 25 a 29 de outubro, das 19h30 às 20h30, de forma online e é totalmente gratuita.

O curso tem como principal objetivo orientar e preparar as futuras mães e seus esposos para o momento do parto e a chegada do bebê, garantindo a qualidade de vida ao binômio mãe e filho.

Aberto para clientes da Unimed, será ministrado por profissionais de referência na área e os temas abordados serão: desenvolvimento da gravidez, parto, pós-parto, amamentação e cuidados com o recém-nascido. As inscrições podem ser feitas pelo site https://www.unimedapucarana.coop.br/32cursogestantes/ até o dia 22 de outubro.

O site conta também com conteúdo adicional e um formulário para os pais tirarem dúvidas com os profissionais da saúde.

As edições do curso de gestante da Unimed Apucarana iniciaram em 2007. Desde então, mais de 1.000 pais já foram atendidos. Aproveite esta oportunidade e venha participar conosco.