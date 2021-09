Unimed Apucarana lança selo 'Empresa Amiga da APAE'; ASSISTA

Da Redação

A Unimed Apucarana lançou a adoção do selo da ''Empresa Amiga da APAE”, com objetivo de ampliar a parceria entre as instituições.

“A estratégia é divulgar o selo em materiais promocionais e institucionais da cooperativa, assim como em receituários dos médicos cooperados, incentivando o público a conhecer as iniciativas de responsabilidade social da empresa e o impacto positivo para a comunidade.” destaca o Presidente da Unimed Apucarana, Dr. Ribamar Maroneze.

