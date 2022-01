Da Redação

Unificação de sistema suspende atendimento na Prefeitura

Devido à implantação de um novo software de gestão, que além de modernizar os trâmites de documentos irá ampliar a plataforma de serviços online ofertados à população, a Prefeitura de Apucarana estará fechada para atendimento presencial do contribuinte entre segunda e sexta-feira da próxima semana (31 de janeiro e 4 de fevereiro).

A suspensão do atendimento, regulamentada por decreto municipal, é necessária para que haja migração das bases de dados dos diversos sistemas em vigência para o “Atende.Net”, bem como capacitação dos servidores municipais visando a operação do novo software. “Com a unificação do sistema de gestão, a administração pública municipal dá um grande salto, modernizando tanto os trâmites internos da prefeitura e autarquias, quanto o atendimento direcionado ao cidadão, ampliando as opções de serviços que poderão ser requisitados através do site ou de aplicativo”, destaca o prefeito Júnior da Femac. De acordo com ele, no que tange à gestão pública, além de unificar as informações, o novo software irá diminuir o fluxo de papel, possibilitando a tramitação de documentos no formato digital, economia de gastos com transporte e guarda de processos. “Também irá facilitar e agilizar a rastreabilidade de documentos, oferecendo maior segurança, confiabilidade e integridade da informação”, traduz.

O trabalho técnico de implantação do “Atende.Net” será executado pela empresa IPM Sistemas Ltda., vencedora da licitação, com acompanhamento da Secretaria de Gestão Pública, por intermédio da Superintendência de Tecnologia da Informação. Segundo explica o superintendente Municipal de TI, André Burin, os sistemas atuais serão interrompidos às 18 horas desta quinta-feira (27/01). “Não há outra forma de fazer a migração sem que haja suspensão do atendimento ao contribuinte, que retorna normalmente no dia 7 de fevereiro”, reforça o especialista.

Especialmente nos dois primeiro dias – 7 e 8 de fevereiro -, esclarece Burin, o novo software será parametrizado e configurado visando homologação de todos os dados migrados. “Pedimos, de antemão, paciência e compreensão dos usuários, pois neste início poderá haver necessidade de ajustes e correções, que serão realizados assim que identificados”, afirma.

Atualmente, prefeitura e autarquias são gerenciadas com a utilização de diferentes sistemas. “Há um fornecedor para o sistema da Saúde, da Assistência Social e Protocolo, outro para o Transporte Escolar, Almoxarifado e Frota, e mais um fornecedor para Prestação de Contas, Tributos, Contabilidade, Tesouraria e Gestão Pública. Muitas informações que agora serão unificadas no “Atende.Net, que é uma das melhores ferramentas disponíveis na atualidade”, comenta André Burin, superintendente Municipal de TI. Segundo ele, pelo contrato a IPM Sistemas Ltda. irá permanecer no município ao longo dos próximos 60 dias. “Prestando todo suporte técnico necessário para o estabelecimento das rotinas e também para sanar possíveis dúvidas dos servidores na operação da nova ferramenta”, revela.

Por conta da suspensão do atendimento presencial, o decreto editado pelo prefeito Júnior da Femac também prevê que ficam suspensos os prazos processuais e administrativos vigentes, que voltam a correr normalmente no dia 7 de fevereiro a partir do funcionamento do novo sistema de gestão. “Ao longo da próxima semana o único canal de atendimento ao público externo, no prédio central da prefeitura, será o telefone através do número 3422-4000”, conclui André Burin, superintendente Municipal de TI.