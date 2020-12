Unidades de Conservação recebem plantio de mudas nativas em Apucarana - TNOnline

Continua após publicidade

Quando árvores precisam ser retiradas para a realização de uma obra pública, como duplicação de rodovia, abertura de rua, construção de uma escola, creche, posto de saúde ou outro prédio público, junto à concessão do licenciamento a autoridade ambiental competente fixa uma quantidade de mudas que devem ser plantadas como forma de compensação ambiental.

Recentemente, seguindo deliberações do Instituto Água e Terra (IAT) – antigo IAP – a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Apucarana (Sema) realizou o plantio de 22,3 mil mudas de espécies nativas junto às unidades de conservação Parque Ecológico da Raposa e Colônia Mineira, e também junto ao Parque das Araucárias. “Evitamos ao máximo a retirada de uma árvore, mas quando é inevitável, promovemos sempre a reparação com o plantio de uma quantidade muito maior”, relata o prefeito Júnior da Femac. De acordo com ele, cerca de 20 mil mudas foram plantadas pela prefeitura, em parceria com as concessionárias Rodonorte e Viapar, como forma de compensação ambiental a obras de duplicação da rodovia dentro dos limites de Apucarana. “Mudinhas que hoje têm 30 centímetros, mas que vão se transformar em árvores de cinco, seis metros ou até mais de 20 metros”, destacou o prefeito, frisando que o trabalho ambiental em Apucarana é um processo contínuo desde 2013. “Nunca paramos de plantar árvores, seja nos parques ou na arborização de ruas, além de distribuirmos gratuitamente mudas para a população por meio de nosso viveiro municipal. Em Apucarana temos um cuidado contínuo com o meio ambiente”, complementou o prefeito Júnior da Femac.

Nesta semana, a equipe da Sema concluiu o plantio de outras 2,3 mil mudas de espécies nativas no Parque Ecológico da Raposa. “Nesta etapa estamos compensando, por exemplo, a remodelação da Praça Duque de Caxias, que vai ganhar ainda construção de rotatória. Uma obra que ainda vai ser realizada pela Prefeitura de Apucarana para melhorar o fluxo de veículos na Rua Padre Severino Cerutti, mas que ambientalmente já está devidamente compensada através deste reflorestamento”, detalha Sérgio Bobig, secretário da Sema.

As mudas foram repassadas pelo próprio IAT. “Como se trata de reflorestamento, foram plantadas mudas nativas, que agora terão acompanhamento por pelo menos dois anos para garantir sua formação. Nas áreas onde há presença de capivaras, também promovemos o cercamento da planta com tela”, pontua Bobig. As espécies fornecidas pelo IAT foram: gurucaia, cedro, embaúba, guarita, pau d’álio, pau jacaré, pessegueiro bravo, marfim, louro pardo, angico, timburi, araucária, canelão, peroba, paineira, capixingui, jangadeira, pitanga, cereja, araça, entre outras.

Bobig relata ainda que, conforme destacou o prefeito Júnior da Femac, seguindo as diretrizes do Plano Municipal de Arborização, Apucarana fez nos últimos dois anos o plantio de cerca de 25 mil árvores. “O trabalho é desenvolvido em parceria pela Secretaria Municipal de Agricultura, responsável pela produção das mudas, e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema)”, finalizou o secretário.