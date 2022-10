Unidade de Tratamento do Câncer promove 'Dia Rosa', em Apucarana

Da Redação

A sexta-feira (21) foi especial na Unidade de Tratamento do Câncer, do Hospital da Providência, de Apucarana, que foi cenário do Dia Rosa. A data foi marcante para pacientes e público externo, que puderam aproveitar atividades voltadas para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e colo do útero, além de aulas de auto maquiagem e um café delicioso doado pela Igreja Presbiteriana.

Conforme a psicóloga Mariana Luz, o evento teve como objetivo trazer, de uma forma mais leve, informações sobre este diagnóstico precoce da doença. "Mostramos a importância da prevenção durante um dia descontraído para nossas guerreiras. Elas merecem nosso reconhecimento”, afirma.

A gerente da unidade oncológica, a irmã Dirce Amália Ripka, também reforçou a importância do diagnóstico precoce e da prevenção. “A prevenção e o diagnóstico precoce salvam vidas e famílias. O mês rosa é em outubro, mas o cuidado é o ano todo. Somos gratos a todos os voluntários que participaram desse dia”, conclui.

Doação de cabelo

A cabeleireira voluntária Bruna Heloise da Silva Costa, de Apucarana, foi responsável pelos 12 cortes de cabelo realizados durante a atividade. As madeixas seguem para doação e se tornarão futuramente perucas para pacientes oncológicas. "Fiquei muito feliz em poder ajudar. Segunda-feira volto para concluir o corte de cabelo de outros voluntários. Hoje não deu tempo", conta.

Quem aproveitou para cortar os fios e contribuir com as pacientes foi copeira Luci Agrela, que trabalha no Hospital da Providência, para cortar o cabelo e doar para as pacientes. "Eu deixei meu cabelo crescer especialmente para esse dia. É importante mostrar que a luta é de todas, que estamos juntas com nossos pacientes”, comenta.

O evento também contou com exposição de fotos, aferição de sinais vitais, orientação de exercícios físicos, apresentação dos projetos realizados na Unidade como o Banco de perucas e Prótese mamária externa, com os voluntários: Projeto Somos Cactos; Colégio Cerávolo; Estagiários de fisioterapia da FAP; projeto 'Delas pra Elas', da Associação de Senhoras de Rotarianos de Jandaia do Sul; Associação de Senhoras de Rotarianos, de Apucarana; Autarquia de Saúde de Apucarana (AMS) e estagiários de enfermagem da FAP.

