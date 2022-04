Da Redação

Unidade de Tratamento do Câncer ganha Biblioteca Livre

A Unidade de Tratamento do Câncer do Hospital da Providência, de Apucarana, foi presenteada pelos voluntários do grupo Café com Amor, com uma Biblioteca Livre. No local, os pacientes, colaboradores e acompanhantes podem emprestar e doar livros.

continua após publicidade .

"Fazemos os cafés aqui desde antes da pandemia e pensamos que a leitura seria uma ótima distração e deixar mais leve esses momentos difíceis, além da leitura ser um hábito muito bom”, explica Heloísa de Oliveira, integrante do grupo.

A voluntária chega a trazer 25 livros por semana. “Nosso grupo conta com muitos voluntários e pessoas que realizam doações de alimentos e livros, porque são emprestadas muitas obras por semana”, afirma.

continua após publicidade .

Graciana do Nascimento, paciente da unidade, comemora a iniciativa. “Eu gosto de ler. É bom para quando estamos sozinhos ou esperando atendimento, é uma forma de distração, eu já garanti um livro, estou quase finalizando ele, aí vou devolver e pegar outro”, complementa.

Você também pode fazer parte dessa ação doando livros que gosta. “Sempre precisamos de doações porque a demanda dos livros está aumentando. Quem quiser contribuir com um livro ou com os cafés que são servidos aos pacientes, pode trazê-los aqui na Unidade ou entrar em contato conosco pelo (43) 99127-9444”, conclui Heloísa.