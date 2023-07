Unicesumar conquista o título geral dos Jogos Universitários do Paraná

A Unicesumar, de Maringá, com 270 pontos, conquistou nessa quinta-feira (13/07), em Apucarana, a primeira colocação na classificação geral da 62ª edição dos Jogos Universitários do Paraná (JUPS). A Universidade Estadual de Maringá (UEM), com 240 pontos, obteve a segunda posição, seguida pela Universidade Federal do Paraná (Curitiba), com 164, a Unioeste (Cascavel), com 143, e a PUC-PR com 96. A UEM ganhou o troféu disciplina, com Unicesumar em segundo e a Unioeste ficando em terceiro lugar. A solenidade de premiação aconteceu na Sociedade Rural de Apucarana.

A competição, com duração de sete dias, reuniu 19 instituições de ensino superior do estado, envolvendo mais de 2 mil pessoas, entre atletas, treinadores, dirigentes e equipe de arbitragem. Foram disputadas 14 modalidades nas categorias masculina e feminina.

“Falar de evento em Apucarana é chover no molhado, as coisas ocorreram perfeitamente desde a chegada das delegações e agradeço ao prefeito Junior da Femac e toda a sua equipe da Prefeitura. Estamos fechando a conta depois de sete dias de competições e elogiar a estrutura esportiva de Apucarana que nos últimos dez anos cresceu assustadoramente com reformas e construção de ginásios”, destaca Emerson Venturini, o Milico, coordenador geral dos JUPS.

“Ao final do número 62 dos Jogos Universitários do Paraná temos a plena convicção que atingimos o nosso objetivo, que foi um evento coroado com grande sucesso no qual podemos perceber a integração dos atletas, a superação das dificuldades, a garra empenhada para todas as conquistas que aqui vivemos. Sem dúvida nenhuma a cidade nos recebe de braços abertos a partir do seu comandante, o prefeito Junior da Femac que além de ser um grande parceiro hoje é nosso grande amigo”, frisa Ney Mecking, presidente da Federação Paranaense de Desportos Universitários (FPDU).

“Graças a Deus os jogos foram maravilhosos e podemos dizer que Apucarana é a capital do esporte do Paraná, mostrando que a nossa cidade é receptiva e que acolhe todos os atletas. Tivemos uma competição de alto nível, agradecemos toda a nossa equipe de trabalho consciente que fechamos a competição com chave de ouro”, disse o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

Últimos campeões

Nessa quinta-feira foram encerradas as modalidades de basquetebol (m), futsal (m e f), handebol (m e f) e voleibol (m e f). Na final do basquetebol, no ginásio de esportes do Colégio São José, a Unicesumar foi campeã ao vencer a UEL por 89 a 63.

A decisão do futsal masculino ocorreu no Ginásio de Esporte Lagoão, com a Unifateb (Telêmaco Borba) vencendo a UEM pelo placar de 5 a 2. A disputa do título do futsal feminino aconteceu no Complexo Esportivo Estação Cidadania, com a Unipar (Cianorte) derrotando a Uniguairacá (Guarapuava) pelo placar de 4 a 0.

No Complexo Esportivo Áureo Caixote a Unicesumar foi campeã do handebol masculino e feminino. Na primeira categoria vitória por 45 a 20 sobre a Unioeste e na segunda categoria o triunfo foi sobre a FAG pela contagem de 24 a 23.

As finais do voleibol foram disputadas no ginásio do Colégio Nossa Senhora da Glória. No primeiro jogo pela categoria feminina a Unicesumar ganhou da UFPR por 3 sets a 0 e na segunda partida a Unicesumar pelo mesmo placar venceu a Uniguairacá.

Os Jogos Universitários do Paraná (JUPS) são realizados pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Esporte (SEES), em parceria com a Federação Paranaense de Desportos Universitários e da Prefeitura de Apucarana e, com apoio da Persis Internet.

