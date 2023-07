Unicesumar conquista o basquetebol feminino dos 62º JUPS

A equipe feminina de basquetebol da Unicesumar, de Maringá, foi campeã invicta nessa quarta-feira (12/07) na 62ª edição dos Jogos Universitários do Paraná (JUPS), ao derrotar a Universidade Estadual de Maringá (UEM) pelo placar de 79 a 36, no Ginásio de Esportes Padre Mário Tésio do Colégio São José, em Apucarana. Com o título, as maringaenses carimbaram o passaporte para os Jogos Universitários Brasileiros (JUBS), que ocorrerão de 8 a 22 de outubro em Joinville-SC.

Para alcançar a primeira colocação, a Unicesumar conseguiu cinco vitórias. Na fase de classificação, a equipe ganhou do Integrado (Campo Mourão) por 105 a 16, da UEPG (Ponta Grossa) por 68 a 34 e da PUC-PR (Curitiba) por 100 a 22. Na fase semifinal bateu a UEL por 79 a 27 e na decisão venceu a UEM.

“Muito feliz pela conquista e agora já estamos pensando nos Jogos Universitários Brasileiros em Joinville. A final de hoje foi tranquila, a nossa equipe estava bem confiante e fomos campeãs”, destaca a capitã Chaiane, de 25 anos, da Unicesumar, que fez a sua estreia nos JUPS. Ela é de Foz do Iguaçu e pratica a modalidade desde os 12 anos de idade.

Com o comando do treinador Wellington Silva, a Unicesumar ganhou o título com as jogadoras Anna Victória, Ana Clara, Beatriz, Chaiane, Candy, Maria Vitória, Ster e Tayen.

A UEM, da técnica Luciane Arantes, contou com as atletas Beatriz, Camila, Fernanda, Heloísa, Laís, Liege, Maria Eduarda, Milena, Sofia e Vanessa.

Na preliminar pela disputa de terceiro lugar o time da UEL, de Londrina, venceu a UEPG, de Ponta Grossa, pelo marcador de 43 a 41.

Também na 62ª edição dos JUPS, a Unicesumar ficou em primeiro lugar nas modalidades de judô (masculino e feminino), karatê (m e f), natação (m e f) e xadrez (f).

Os Jogos Universitários do Paraná (JUPS) são realizados pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Esporte (SEES), em parceria com a Federação Paranaense de Desportos Universitários e da Prefeitura de Apucarana e com apoio da Persis Internet.

