Unicentro abre 30 vagas para curso gratuito de Administração Pública em Apucarana

Processo seletivo utiliza o desempenho do Enem nos últimos dez anos e encerra inscrições em 30 de outubro

A Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), em parceria com o Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Apucarana, abriu inscrições para 30 vagas no curso de Bacharelado em Administração Pública. A graduação é totalmente gratuita e na modalidade a distância, contando também com encontros e atividades presenciais no município. Os interessados têm até as 23h50 do dia 30 de outubro para efetuar o cadastro exclusivamente pela internet, no site vestibular-ead.unicentro.br. O resultado do processo seletivo está previsto para ser publicado até o dia 6 de novembro.

- leia mais: 'Achei que ia cair': gerente relata susto após trem tombar e atingir loja em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A seleção dos candidatos será feita com base no desempenho obtido no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), dispensando a aplicação de uma nova prova. Podem concorrer os estudantes que tenham participado de ao menos uma edição do exame nos últimos ten anos e que comprovem a conclusão do ensino médio no momento da matrícula. Das 30 vagas ofertadas para o polo de Apucarana, 16 são destinadas à ampla concorrência e 14 estão reservadas para o sistema de cotas. Além das vagas locais, a Unicentro oferta outras 70 oportunidades distribuídas entre as cidades de Ivaiporã, Ponta Grossa e Prudentópolis.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

A coordenadora do Polo UAB em Apucarana, professora Sueli Gomes Rêis Gonçalves, destaca que a formação representa um importante incentivo para quem busca ingressar no setor público ou para profissionais que pretendem aprofundar conhecimentos em gestão, planejamento e políticas públicas. O prefeito Rodolfo Mota ressalta que a parceria com a Unicentro amplia a oferta de ensino superior gratuito no município, beneficiando tanto a comunidade geral quanto os servidores públicos interessados em qualificação para aprimorar os serviços prestados à população.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SERVIÇO

Curso: Bacharelado em Administração Pública (EaD)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Instituição: Unicentro/ Polo Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Apucarana

Vagas: 30 para Apucarana

Inscrições: até 30 de outubro de 2026, às 23h50, no endereço https://vestibular-ead.unicentro.br/

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Seleção: notas do Enem dos últimos dez anos

Resultado previsto: até 6 de novembro de 2026