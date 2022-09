Unespar tem recorde de inscritos no primeiro vestibular de Direito

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Curso de Direito já acumula 681 inscritos para as 30 vagas do concurso vestibular

Até o final desta terça-feira (27), o curso com o maior número de inscritos em todos os campi da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) era o de Direito no campus de Apucarana. Conforme informou o diretor da Unespar/Fecea, Daniel Fernando Matheus Gomes, o tão esperado curso de Direito já acumula 681 inscritos para as 30 vagas do concurso vestibular.

continua após publicidade .

Gomes destaca que o número de candidatos para a primeira turma de Direito do campus Apucarana supera todos os demais cursos nos seis campi da Unespar em Curitiba, Paranaguá, União da Vitória, Campo Mourão e Paranavaí, além de Apucarana. “As inscrições prosseguem até o dia 3 de outubro e, até agora, cada uma das 30 vagas disponíveis serão disputadas por 22,7 candidatos”, anuncia o diretor da Unespar/Fecea.

-LEIA MAIS: Prazo das inscrições para vestibular da Unespar está acabando; confira

continua após publicidade .

O vestibular acontece no dia 6 de novembro, quando o campus de Apucarana da Universidade Estadual do Paraná (Unespar/Fecea) irá ofertar vagas para a primeira turma do curso de Direito. O curso gratuito em instituição pública teve uma espera de 55 anos e foi fruto da mobilização de diversos segmentos da sociedade e também de lideranças políticas de Apucarana.

O próprio diretor da Unespar/Fecea, Daniel Fernando Matheus Gomes, enaltece a atuação da sociedade e lideranças apucaranenses na conquista. “A mobilização foi fundamental na aprovação do curso”, reitera Daniel Gomes, citando a atuação da Associação Comercial, Industrial e de Serviços (ACIA) e de diversas lideranças, especialmente do ex-secretário de saúde Beto Preto, do prefeito Junior da Femac e do vice-prefeito Paulo Vital.

Daniel Gomes lembra que, desde março, quando o curso foi autorizado pelo Governador Carlos Massa Ratinho Junior, estão sendo realizados todos os trâmites necessários para o início do curso. “Já temos a coordenadora do curso, que é a advogada Patrícia de Mello, e o colegiado formado por mestres e doutores”, revela o diretor do campus Apucarana.

continua após publicidade .

O prefeito Junior da Femac recorda que o curso de Direito, em uma instituição pública gratuita, chegou a Apucarana depois de 55 anos de espera. “A luta começou em 1968 com o ex-prefeito Valmor Giavarina (in memorian). Na época, o Direito e a Agronomia eram as prioridades dos apucaranenses na antiga Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana (FECEA)”, recorda.

Segundo o prefeito, a procura dos candidatos agora comprova que o curso de Direito terá um vestibular histórico na Unespar/Fecea. “O curso de Direito era muito aguardado numa instituição pública de qualidade. Era o sonho de muitas gerações. E a vitória veio com um grande trabalho de toda sociedade, juntamente com a direção da Unespar/Fecea, e a força política de Apucarana, representada pelo ex-secretário de saúde Beto Preto, e o nosso vice-prefeito Paulo, que levaram a demanda ao Governador ratinho Junior”, comenta o prefeito Junior da Femac.

O curso Direto da Unespar/Fecea será noturno com 40 vagas, sendo que 30 serão preenchidas no vestibular tradicional e mais 10 pelo Sistema Único de Seleção Integrada (SISU). As inscrições seguem abertas, para Direito e outros 12 cursos ofertados no campus Apucarana. O início das aulas está previsto para fevereiro de 2023.

Atualmente o campus de Apucarana conta com alunos de 21 estados e também existe uma boa procura de fora do Paraná também para o curso de Direito, principalmente nas vagas disponibilizadas pelo SISU. A cidade já conta com dois cursos de Direito, ofertados pela FAP e Facnopar. De acordo com estudo da direção da Unespar, o perfil de cerca de 80% dos alunos do campus Apucarana é composto por estudantes com renda de até quatro salários mínimos.

Siga o TNOnline no Google News