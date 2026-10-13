Unespar suspende aulas noturnas em Apucarana por causa das chuvas

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) determinou a suspensão das aulas presenciais no período noturno do Campus de Apucarana nesta terça-feira (13). A decisão foi formalizada com base na Resolução nº 014/2026, que trata do Protocolo Institucional de Contingência para Eventos Climáticos Severos no âmbito da Universidade Estadual do Paraná, e afeta todos os estudantes e docentes das turmas da noite.

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A paralisação das atividades ocorreu em decorrência de problemas técnicos na infraestrutura do local. Segundo o comunicado oficial emitido pela gestão, as chuvas recentes inviabilizaram os trabalhos de reparo elétrico na área externa do prédio acadêmico.

"A medida se faz necessária em razão da impossibilidade de realização da manutenção da iluminação do estacionamento destinado aos estudantes, devido às chuvas registradas nos últimos dias. Diante disso, reiteramos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de toda a comunidade acadêmica, de modo que não seria adequado manter as atividades sem as condições mínimas de segurança nas áreas de acesso ao campus", justificou a Direção do Campus de Apucarana.

Até o momento, não há definição sobre o calendário de reposição ou sobre a retomada das aulas. A instituição orienta que os alunos acompanhem as atualizações sobre o retorno das aulas, que serão divulgadas em breve. "Informações sobre a data de retomada das atividades presenciais serão divulgadas oportunamente pelos canais oficiais da Instituição. Agradecemos a compreensão e a cooperação de todos", concluiu a direção.