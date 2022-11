Unespar sedia 'Adoração ao Santíssimo' nesta quarta (30)

Da Redação

Encontro será realizado a partir das 20h30, na Unespar

Nesta quarta-feira (30), a partir das 20h30, será realizada a 'Adoração ao Santíssimo Sacramento', promovida pelo Grupo de Oração Universitário Ruáh, pertencente ao Ministério Universidades Renovadas da Renovação Carismática Católica. O encontro acontece na Capela Ecumênica Universitária do Campus, da Unespar, em Apucarana, no norte do Paraná.

A equipe organizadora da atividade convida toda comunidade, especialmente professores e alunos da Unespar, para participar deste encontro, que será um momento de louvor, oração, e adoração em ação de graças e agradecimento pelo ano de 2022 que termina.

Serviço:

'Adoração ao Santíssimo Sacramento'

Local: Unespar - antiga universidade Fecea

Cidade: Apucarana

Horário: a partir das 20h30

Endereço: Avenida Minas Gerais, 5021, localizado no Núcleo Habitacional Adriano Correia

