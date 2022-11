Unespar realiza vestibular neste domingo (6); veja as orientações

Da Redação

Unespar realiza primeiro vestibular de direito neste domingo

Mais de 860 candidatos realizam neste domingo (6) a prova do Vestibular 2023 da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), campus de Apucarana, norte do Paraná. Esta é a primeira edição com o curso de direito que teve 404 inscrições homologadas.

Os candidatos disputam 340 vagas em 13 cursos de graduação. Depois de direito, o curso mais concorrido é pedagogia (3,4 candidatos por vaga), ciência da computação (3,1 candidatos por vaga) e ciências contábeis (2,7 candidatos por vaga).

Por outro lado, sete cursos registraram menos inscrições do que vagas: administração manhã, ciências contábeis manhã, letras – espanhol, matemática, secretariado executivo trilíngue, serviço social e turismo e negócios.

MAIS INFORMAÇÕES



A entrada dos candidatos em sala de provas é autorizada às 12h até o horário de fechamento dos portões, às 13h, mediante apresentação de documento de identificação original com foto. Em hipótese alguma, será permitida a entrada em sala de provas sem este documento.

Para realização das provas, não serão aceitos os seguintes documentos: Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, Título de Eleitor, carteira de estudante, carteira funcional de natureza pública ou privada e protocolo de requerimento de expedição de qualquer tipo de documento.

Encerrada a entrada às 13h e os procedimentos de identificação, o tempo para a resolução das provas inicia-se às 13h30min. A Unespar Apucarana fica na Avenida Minas Gerais, 5021, no Núcleo Habitacional Adriano Correia, na saída para Califórnia.

Clique aqui para ver o ensalamento.

