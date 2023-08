Unespar oferta curso de português para estrangeiros em Apucarana

Primeira turma presencial, em 2022, contou com 25 alunos

Para auxiliar os imigrantes que decidiram buscar um futuro melhor em Apucarana (PR), a Universidade Estadual do Paraná (Unespar) realiza desde 2020 o curso “Português para Estrangeiros” no campus da cidade. A oferta integra um projeto de extensão do curso de Letras/Português da instituição.

Desde o ano passado, com o fim da pandemia de covid-19, o curso passou a ser presencial. A primeira turma contou com a participação de 25 alunos, a maioria imigrantes haitianos e venezuelanos.

Agora, a Unespar está com inscrições abertas para uma nova edição do curso presencial “Português para Estrangeiros”, mas com 40 vagas. Os interessados têm até o próximo dia 20 para se inscrever pela internet. O formulário está disponível aqui.

O curso tem como objetivo ajudar os estrangeiros a melhorar a pronúncia e conversação, além de aprimorar o vocabulário em português.

A professora Juliana Carla Barbieri Steffler, do curso de Letras/Português, da Unespar de Apucarana, explica que o curso será realizado aos sábados, com carga horária de 40 horas. As aulas começam em 2 de setembro e serão ofertadas no período da tarde, das 13h30 às 17h. Os participantes garantem um certificado emitido pela universidade.

Juliana explica que o curso auxilia os imigrantes nos processos de naturalização junto à Receita Federal. “Um dos requisitos é o aprendizado da língua falada no nosso país. A Receita não aceita cursos online, apenas presenciais, e esse foi o grande diferencial do nosso trabalho”, pontua.

A professora afirma que os alunos que fizeram o curso no ano passado já iniciaram os trâmites de naturalização. “Nossos alunos são jovens e adultos, entre 18 e 60 anos, todos vindos de condições muito difíceis de seus países de origem, principalmente por questões econômicas”, assinala a professora.

Além das aulas de português, a Unespar firmou uma parceria com a Agência do Trabalhador, que ajudará no encaminhamento desses alunos a vagas de empregos.

“Serviremos também café da tarde e, caso o aluno estrangeiro tenha filhos e não tenha com quem deixar durante a aula, haverá monitores desenvolvendo atividades lúdicas com as crianças enquanto os pais estudam”, acrescenta.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (44) 99708-6381.

