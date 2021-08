Da Redação

Unespar oferta curso de português para estrangeiros

A Unespar, campus Apucarana, está com inscrições abertas para o curso de Português para Estrangeiros. As aulas ocorrerão de forma remota, pessoas de qualquer lugar do país podem participar.

Os interessados devem realizar a inscrição até sexta-feira (20). O curso já começa na segunda-feira (23), serão quatro semanas, totalizando 20 horas. “A nossa expectativa com o desenvolvimento do curso, é criar um ambiente de interação entre brasileiros e imigrantes, uma interação sociocultural, mas também uma interação linguística, que além da interação oportuniza a aprendizagem da língua portuguesa, já que a gente entende que os imigrantes que vem até nós a procura do curso tem essa necessidade linguística, mas o curso viabiliza para nós enquanto falantes da língua portuguesa enquanto professores e professoras de língua portuguesa esse espaço de interação e de aprendizagem também”, disse a professora Bruna Plath Furtado uma das coordenadoras do curso português para estrangeiros.

O curso foi criado a partir de uma demanda manifestada pelo Núcleo Regional de Educação de Apucarana (NRE) em 2019. “O NRE entrou em contato conosco para demostrar pela experiência deles no atendimento a adolescente e crianças imigrantes que tinham que existia essa necessidade de aprendizagem de língua portuguesa, o curso foi criado para atender essa demanda inicialmente, e desde o ano passado atende além das crianças e adolescentes também as famílias os adultos”, explica a professora.

Inscrições através do Link: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjitG46EcFc3hP23W4dh5SD4fFWYbRHmgerKy_ypJvJgXb_g/viewform)



Durante o curso, os estudantes estrangeiros poderão desenvolver e aprimorar as habilidades linguísticas por meio de práticas de aprendizagem elaboradas para atender seus desafios.

O curso faz parte do projeto de extensão "Português para estrangeiros: a língua além das fronteiras", que é coordenado pelos professores Bruna Plath Furtado, Renan Salermo e Virginia Nuss.