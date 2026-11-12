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Unespar e Acia analisam perspectivas do curso de Medicina em Apucarana

Encontro na manhã desta sexta-feira (13) avalia o estágio atual de implantação da nova graduação no município

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Unespar e Acia analisam perspectivas do curso de Medicina em Apucarana
Autor Foto: Divulgação

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) e a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) promovem, na manhã desta sexta-feira (13), uma reunião institucional para discutir a implantação do curso de Medicina no campus local. O encontro acontece a partir das 8h30, no auditório da Acia, localizado no centro da cidade.

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Com o tema "Avanços, desafios e oportunidades", o evento tem como objetivo principal apresentar à comunidade o estágio atual do projeto do novo curso superior. A pauta inclui o detalhamento dos próximos passos necessários para a viabilização da graduação e o debate sobre como o município pode atuar em conjunto para acelerar a concretização da iniciativa.

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Além das questões práticas e burocráticas envolvendo a estrutura da universidade, o encontro também abrirá espaço para discutir os impactos socioeconômicos que a chegada de um curso de Medicina trará para a região.

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A expectativa é que a ampliação da oferta de educação superior fortaleça a economia local e atraia novos investimentos para o setor de saúde em Apucarana. O evento é realizado no 15º andar do edifício da ACIA, na Rua Dr. Oswaldo Cruz, número 610.

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Acia desenvolvimento local EDUCAÇÃO medicina Unespar
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