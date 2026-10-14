Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
RESULTADO

Unespar divulga resultado preliminar do vestibular de Medicina para o campus de Apucarana

Lista com a classificação provisória dos candidatos foi disponibilizada nesta quarta-feira (14)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Unespar divulga resultado preliminar do vestibular de Medicina para o campus de Apucarana
Autor Foto: Gaby Campos/ TNOnline

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) divulgou nesta quarta-feira (14) o resultado preliminar do vestibular especial para o recém-criado curso de Medicina, ofertado no campus de Apucarana.

-LEIA MAIS: Apucarana supera média de chuva de outubro em apenas 13 dias

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os candidatos que participaram do processo seletivo já podem consultar o edital com a classificação provisória diretamente pela página oficial da instituição na internet. Além de dar andamento à seleção na unidade de Apucarana, a universidade trouxe uma boa notícia para os estudantes que ainda buscam uma oportunidade de ingressar na área médica.

A Unespar confirmou que abrirá, ainda neste ano, as inscrições para um novo processo seletivo de Medicina, desta vez destinado à estruturação da primeira turma do campus de Paranavaí. A orientação da reitoria é para que os interessados acompanhem as redes sociais e os canais oficiais da instituição para o anúncio iminente das datas e do edital de abertura das novas vagas.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana EDUCAÇÃO medicina PROCESSO SELETIVO Universidade Estadual do Paraná vestibular 2023
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV