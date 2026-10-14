Unespar divulga resultado preliminar do vestibular de Medicina para o campus de Apucarana

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) divulgou nesta quarta-feira (14) o resultado preliminar do vestibular especial para o recém-criado curso de Medicina, ofertado no campus de Apucarana.

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Os candidatos que participaram do processo seletivo já podem consultar o edital com a classificação provisória diretamente pela página oficial da instituição na internet. Além de dar andamento à seleção na unidade de Apucarana, a universidade trouxe uma boa notícia para os estudantes que ainda buscam uma oportunidade de ingressar na área médica.

A Unespar confirmou que abrirá, ainda neste ano, as inscrições para um novo processo seletivo de Medicina, desta vez destinado à estruturação da primeira turma do campus de Paranavaí. A orientação da reitoria é para que os interessados acompanhem as redes sociais e os canais oficiais da instituição para o anúncio iminente das datas e do edital de abertura das novas vagas.