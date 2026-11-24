Medida vale para atividades acadêmicas e administrativas do campus e busca preservar a segurança da comunidade universitária diante das condições clim

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar), Campus de Apucarana, suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas do período noturno desta terça-feira (24), em razão de alertas e previsões de temporal divulgados por órgãos de meteorologia.

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Segundo o comunicado institucional, a dispensa abrange estudantes, professores e servidores e tem como objetivo preservar a segurança da comunidade universitária diante das condições climáticas previstas para a noite.

ALERTA

A Defesa Civil do Paraná emitiu aviso de tempo por SMS nesta terça-feira alertando a população de Apucarana sobre o risco de temporais irregulares e chuva pontualmente forte. "Mantenha-se atento e evite o risco", diz a mensagem. Para receber alertas via SMS é necessário encaminhar uma mensagem ao número 40199 informando o CEP da sua localidade.

